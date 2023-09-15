Шалимов: «В видео Карпин говорит очевидные вещи»

Известный российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что российским игрокам следует уезжать выступать в Европу.

По мнению Шалимова, Карпин предложил очевидные вещи, однако в некоторых источниках его слова были неверно истолкованы.

«Я внимательно посмотрел и текстовую часть интервью Карпина, и видеоверсию. Текстовая выглядит, конечно, резче, а в видео он говорит и предполагает очевидные вещи: топ-5 чемпионаты сильные, если зовут — надо ехать, совершенствоваться», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, в сентябре национальная команда России провела три товарищеские встречи: две с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и одну с Катаром (1:1).