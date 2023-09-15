Шалимов — о составе сборной России: «Это сильнейшие на сегодня футболисты страны»

Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о составе сборной России, который принимал участие в сентябрьских товарищеских матчах.

По мнению специалиста, тренерский штаб национальной команды пригласил на сентябрьский сбор лучших на сегодняшний день российских футболистов.

«На мой взгляд, вызвали тех и под ту схему, которую предпочитает Карпин: и пара центральных, и крайние защитники соответствуют. Возможно, есть вопросы только по заболевшим — будь Караваев, Черников, сыграть могли бы они. Но в целом — нормальный состав, это сильнейшие на сегодня футболисты России», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, по ходу текущего месяца сборная России дважды сыграла с олимпийской командой Египта: одну встречу россияне завершили вничью (1:1), а в другой уступили (1:2). Кроме того, подопечные Валерия Карпина разошлись миром с Катаром (1:1).