Газзаев: «Сборная России должна обыгрывать такие команды, как Катар»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о товарищеском матче сборных России и Катара. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Можем ли мы занести эту ничью себе в актив? Нет. Не понимаю, когда говорят, что результат сейчас отходит на второй план. Такие команды, как Катар, мы должны обыгрывать», - передает слова специалиста издание «Известия».

В рамках сентябрьского тренировочного сбора национальная команда провела еще два матча с олимпийской сборной Египта. В первом поединке была зафиксирована ничья со счетом 1:1, а во втором африканцы одержали победу – 2:1.