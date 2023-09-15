Уткин: «Невозможно смотреть на игру сборной России»

Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением об игре национальной команды России после завершения сентябрьского сбора.

«Сейчас на это смотреть невозможно. Спорт - это про результат, когда победы, и даже если поражение - это от того, что ты стремился победить. В данный момент участие в соревнованиях не имеет перспективы», - поделился мыслям Василий на своем канале в ютубе.

В сентябре сборная России провела три товарищеских поединка. Подопечные Валерия Карпина дважды встретились с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и провели один спарринг против национальной команды Катара (1:1).