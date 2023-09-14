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​Валуев оценил результаты сборной России

14 Сентября 2023 • 18:27 Комментировать
Катар
1:1
РОССИЯ
окончен

В сентябре сборная России провела три товарищеских матча. В играх против олимпийской сборной Египта российская команда сыграла ничью (1:1) и проиграла (1:2), а игра против сборной Катара завершилась миром (1:1). Комментарий по поводу результатов сборной России дал депутат Николай Валуев, который является фанатом «Зенита».

«Увы, данные результаты не радуют ни болельщиков, ни специалистов футбола. Нет изюминки в игре, нет сыгранности», - цитирует Валуева «РБ Спорт».

Валуев допустил, что если бы Валерий Карпин вызвал в сборную России более опытных футболистов, результат был бы более ярким.

В следующий раз сборная России может собраться в октябре. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Николай Валуев
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