Непомнящий призвал не обращать внимания на депутата, критикующего Карпина

Российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на слова депутата Госдумы РФ Романа Терюшкова, который раскритиковал наставника сборной России Валерия Карпина.

Ранее Терюшков заявил, что Карпин разваливает национальную команду, призывая российских футболистов уезжать в Европу.

«Не обращайте внимания на депутата, я вас прошу», — приводит слова Непомнящего портал News.ru.

Напомним, ранее сборная России провела три товарищеских матча, в которых не смогла одержать ни одной победы. Соперниками нашей команды были олимпийская сборная Египта (1:1, 1:2) и сборная Катара (1:1).

Следующий сбор национальной команды может состояться в октябре.