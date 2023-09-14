Наумов: «Таких тренеров, как Карпин, у нас много»

Бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном уходе Валерия Карпина с поста тренера российской сборной.

«Я не думаю, что российский футбол осиротеет от того, что Карпин уйдёт с поста главного тренера сборной. Таких тренеров, как Карпин, у нас много. Я его очень уважаю, это сильный специалист, но не суперзвезда тренерского цеха», - заявил экс-руководитель «железнодорожников» в интервью Rusfootball. По словам эксперта, если Карпин хочет покинуть страну, то его никто в России не держит.

Напомним, что Валерий Карпин руководит сборной России с 2021 года. Национальная команда не выиграла последние три товарищеских матча, которые прошли в сентябре.