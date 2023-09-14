Мирзоян: У меня нет опасений, что сборная останется без тренера

Член комитета сборных команд РФС Александр Мирзоян высказался о возможном уходе Валерия Карпина с тренерского поста сборной России.

«Нет, у меня нет таких опасений. Уйдет Карпин – придёт другой. Вы немного должны понимать, что у нас есть большой тренерский цех. Это всё решится, когда будет какая-то кандидатура. Её рассмотрят», – заявил функционер в интервью «РБ Спорт». По его словам, национальная команда не останется без тренера, если Валерий Карпин примет решение оставить пост.

Напомним, что нынешний главный тренер руководит сборной России с 2021 года. До Карпина командой пять лет руководил Станислав Черчесов.