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Мирзоян: У меня нет опасений, что сборная останется без тренера

14 Сентября 2023 • 16:21 Комментировать
Катар
1:1
РОССИЯ
окончен

Член комитета сборных команд РФС Александр Мирзоян высказался о возможном уходе Валерия Карпина с тренерского поста сборной России.

«Нет, у меня нет таких опасений. Уйдет Карпин – придёт другой. Вы немного должны понимать, что у нас есть большой тренерский цех. Это всё решится, когда будет какая-то кандидатура. Её рассмотрят», – заявил функционер в интервью «РБ Спорт». По его словам, национальная команда не останется без тренера, если Валерий Карпин примет решение оставить пост.

Напомним, что нынешний главный тренер руководит сборной России с 2021 года. До Карпина командой пять лет руководил Станислав Черчесов.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Александр Мирзоян
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