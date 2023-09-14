​Месси пришлось стать помощником тренера сборной Аргентины на один матч

Лионель Месси не успел восстановиться и пропустил матч второго тура отбора на чемпионат мира – 2026 против Боливии. Звёздный нападающий не попал в заявку сборной Аргентины, но при этом находился на скамейке. Как сообщает TNT Sports, Месси смог находиться рядом с командой за счёт того, что его заявили в качестве помощника главного тренера.

Напомним, что сборная Аргентины даже без помощи Лионеля Месси разгромила Боливию на выезде со счётом 3:0. После двух туров отборочного цикла «альбиселесте» имеют максимальное количество набранных очков – шесть.

В октябре сборная Аргентины сыграет против Парагвая и Перу.