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​Месси пришлось стать помощником тренера сборной Аргентины на один матч

14 Сентября 2023 • 13:58 Комментировать

Лионель Месси не успел восстановиться и пропустил матч второго тура отбора на чемпионат мира – 2026 против Боливии. Звёздный нападающий не попал в заявку сборной Аргентины, но при этом находился на скамейке. Как сообщает TNT Sports, Месси смог находиться рядом с командой за счёт того, что его заявили в качестве помощника главного тренера.

Напомним, что сборная Аргентины даже без помощи Лионеля Месси разгромила Боливию на выезде со счётом 3:0. После двух туров отборочного цикла «альбиселесте» имеют максимальное количество набранных очков – шесть.

В октябре сборная Аргентины сыграет против Парагвая и Перу.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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