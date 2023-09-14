Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Камоцци: «Сейчас Карпину тяжело найти правильные слова для мотивации российских футболистов»

14 Сентября 2023 • 11:59 Комментировать
Катар
1:1
РОССИЯ
окончен

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о выступлении сборной России в товарищеских матчах.

По ходу текущего месяца российская команда провела две встречи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а также одну игру с Катаром (1:1).

По мнению Камоцци, в сложившейся ситуации главному тренеру сборной России Валерию Карпину непросто мотивировать своих подопечных.

«Сейчас Карпину тяжело найти правильные слова для мотивации российских футболистов. Тяжело играть матчи, где нет мотивации. Сейчас в РПЛ низкий уровень футбола», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, весной прошлого года российские команды были отстранены от всех международных турниров, поэтому сейчас сборная России имеет возможность проводить лишь товарищеские матчи.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Франко Камоцци
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Сентября
11:59 · Чемпионат мира 2026
Камоцци: «Сейчас Карпину тяжело найти правильные слова для мотивации российских футболистов»
11:39 · Чемпионат мира 2026
Карпин - о соперниках для сборной России: «Федерация работает, пытается найти»
11:15 · Чемпионат мира 2026
Де Пауль рассказал, что думает о Месси
11:00 · Чемпионат мира 2026
Депутат Терюшков: «Карпин разваливает национальную сборную»
11:00 · Чемпионат мира 2026
Ди Мария повторил достижение Марадоны 1
03:39 · Чемпионат мира 2026
​Манчини потерпел второе поражение кряду в ранге наставника сборной Саудовской Аравии
02:06 · Чемпионат мира 2026
​Будущий новичок «Челси» дебютировал за сборную в 16 лет
00:56 · Англия. Премьер-лига
Бьелса объяснил, почему заменил Дарвина Нуньеса после первого тайма
13 Сентября
20:04 · Чемпионат мира 2026
Понсе: Я бы хотел сыграть против сборной России
19:22 · Чемпионат мира 2026
Солдатенков: «Головин — это футболист другого уровня»
18:50 · Чемпионат мира 2026
​Эмилиано Мартинеса порадовал тёплый приём в Боливии
18:45 · Чемпионат мира 2026
​Эмилиано Мартинес: Гордимся Месси – он мог уехать домой 1
18:30 · Россия. Премьер-лига
​Глава правления «Зенита» не согласился с Карпиным – тренер советует игрокам уезжать из России
17:52 · Чемпионат мира 2026
Хомуха высказался об игре сборной России
17:29 · Чемпионат мира 2026
Деменко оценил игру российской сборной в сентябре
Все новости
Рекомендуем