Камоцци: «Сейчас Карпину тяжело найти правильные слова для мотивации российских футболистов»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о выступлении сборной России в товарищеских матчах.

По ходу текущего месяца российская команда провела две встречи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а также одну игру с Катаром (1:1).

По мнению Камоцци, в сложившейся ситуации главному тренеру сборной России Валерию Карпину непросто мотивировать своих подопечных.

«Сейчас Карпину тяжело найти правильные слова для мотивации российских футболистов. Тяжело играть матчи, где нет мотивации. Сейчас в РПЛ низкий уровень футбола», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, весной прошлого года российские команды были отстранены от всех международных турниров, поэтому сейчас сборная России имеет возможность проводить лишь товарищеские матчи.