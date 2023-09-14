Карпин - о соперниках для сборной России: «Федерация работает, пытается найти»

Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал относительно трудностей при поиске соперников для национальной команды.

«Сами говорите, что время странное сейчас. Федерация работает, пытается найти. Мне бы очень хотелось, чтобы всё было запланировано заранее. Но живём в той ситуации, в которой живём», - рассказал специалист в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, что в сентябре сборная России провела два товарищеских поединка. Подопечные Карпина дважды сыграли против олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а также встретились с национальной командой Катара (1:1).