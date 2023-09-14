Де Пауль рассказал, что думает о Месси

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль прокомментировал решение нападающего Лионеля Месси остаться в расположении национальной команды, несмотря на день рождения сына.

«Лео – настоящий лидер и пример человека, который любит и заботится о своей команде. Месси мог бы покинуть сборную и отдохнуть на дне рождения Матео, однако все же остался на матч», - передает слова хавбека Tyc Sports.

Напомним, что накануне сборная Аргентины провела поединок против национальной команды Боливии в рамках групповой стадии квалификационного турнира чемпионата мира – 2026. Встреча завершилась крупной победой «альбиселесте» со счетом 3:0.