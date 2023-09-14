Депутат Терюшков: «Карпин разваливает национальную сборную»

Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, ранее посоветовавшего российским футболистам уезжать в европейские чемпионаты.

Терюшков выразил мнение, что наставник национальной команды разваливает сборную, демотивируя игроков и снижая позитивный настрой в отношении отечественного футбола.

«РФС оказал доверие эстонцу Карпину, пригласив на должность главного тренера сборной России по футболу. Карпин разгулялся на этом посту на славу: призывает наших спортсменов к переходу в недружественные России страны, разваливает национальную сборную», — приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».

Напомним, в сентябре сборная России провела две товарищеские встречи с олимпийской командой Египта (1:1, 1:2), а также сыграла вничью с Катаром (1:1).