Ди Мария повторил достижение Марадоны

Вингер национальной сборной Аргентины Анхель ди Мария сделал 26-ю результативную передачу в составе национальной команды. Это произошло во время поединка квалификационного этапа чемпионата мира – 2026 против Боливии (3:0).

Как информирует Tyc Sports, по данному статистическому показателю 35-летний полузащитник сравнялся с легендарным Диего Марадоной. Ди Мария уступает лишь нападающему Лионелю Месси, в активе которого 54 ассиста за «альбиселесте».

Анхель выступает за сборную Аргентины с 2008 года. В составе национальной команды полузащитник провел 132 матча во всех турнирах.