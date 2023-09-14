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​Манчини потерпел второе поражение кряду в ранге наставника сборной Саудовской Аравии

14 Сентября 2023 • 03:39 Комментировать

Еще один блин комом - Роберто Манчини снова потерпел поражение в качестве наставника сборной Саудовской Аравии, на сей раз его команде проиграла сборной Южной Кореи с минимальным счетом. Единственный мяч в игре забил Чо Гю Сон, нападающий датского клуба «Мидтьюллан». Ранее саудиты потерпели поражение от сборной Коста-Рики.

Напомним, что в начале августа Роберто Манчини объявил о том, что покидает сборную Италии, которую привел к чемпионскому титулу на Евро-2020. Теперь итальянскую сборную возглавляет Лучано Спаллетти, который провел уже два матча у руля «скуадры адзурры».

Протокол игры  
Южная Корея1:0Саудовская Аравия
(1:0) Гуэ-Сон Чо32'  
 
 
12 сентября. Стадион "Международный стадион имени Короля Фахда" (Эр-Рияд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Роберто Манчини Сборная Саудовской Аравии Чо Гю Сон
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