​Манчини потерпел второе поражение кряду в ранге наставника сборной Саудовской Аравии

Еще один блин комом - Роберто Манчини снова потерпел поражение в качестве наставника сборной Саудовской Аравии, на сей раз его команде проиграла сборной Южной Кореи с минимальным счетом. Единственный мяч в игре забил Чо Гю Сон, нападающий датского клуба «Мидтьюллан». Ранее саудиты потерпели поражение от сборной Коста-Рики.

Напомним, что в начале августа Роберто Манчини объявил о том, что покидает сборную Италии, которую привел к чемпионскому титулу на Евро-2020. Теперь итальянскую сборную возглавляет Лучано Спаллетти, который провел уже два матча у руля «скуадры адзурры».