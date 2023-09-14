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​Будущий новичок «Челси» дебютировал за сборную в 16 лет

14 Сентября 2023 • 02:06 Комментировать
Эквадор
2:1
Уругвай
окончен

В мае мы сообщали о том, что лондонский «Челси» заключил контракт с эквадорским футболистом Кендри Паэсом, который на днях дебютировал в сборной своей страны в возрасте 16 лет 4 месяцев и сразу же отметился голевой передачей в противостоянии со сборной Уругвая.

В Южной Америке есть лишь один игрок, который дебютировал за сборную раньше, чем Паэс - и это Диего Армандо Марадона, который дебютировал в шестнадцать лет и три месяца за сборную Аргентины.

С июля 2025 года Паэс, наделенный исключительным дриблингом, станет игроком «Челси», пока же он выступает за «Индепендьенте дел Валле».


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Диего Марадона Сборная Эквадора Индепендьенте дел Валле Индепендьенте дель Валле Кендри Паэс
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