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Понсе: Я бы хотел сыграть против сборной России

13 Сентября 2023 • 20:04 Комментировать
Катар
1:1
РОССИЯ
окончен

Форвард тольяттинского «Акрона» Андрес Понсе заявил о желании провести товарищеский матч между сборными России и Венесуэлы.

«Я бы хотел. Это была бы огромная возможность для меня. Мы бы смогли оценить, в какой форме сейчас мы находимся, лучше ли мы сборной России или хуже», – заявил нападающий в интервью Metaratings.ru. По мнению игрока, Венесуэла и Россия находятся на равном уровне, поскольку многие соотечественники Понсе выступают в Европе.

Напомним, что сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В сентябре подопечные Валерия Карпина провели три матча, не одержав ни одной победы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Венесуэлы Андрес Понсе
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