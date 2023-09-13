Понсе: Я бы хотел сыграть против сборной России

Форвард тольяттинского «Акрона» Андрес Понсе заявил о желании провести товарищеский матч между сборными России и Венесуэлы.

«Я бы хотел. Это была бы огромная возможность для меня. Мы бы смогли оценить, в какой форме сейчас мы находимся, лучше ли мы сборной России или хуже», – заявил нападающий в интервью Metaratings.ru. По мнению игрока, Венесуэла и Россия находятся на равном уровне, поскольку многие соотечественники Понсе выступают в Европе.

Напомним, что сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В сентябре подопечные Валерия Карпина провели три матча, не одержав ни одной победы.