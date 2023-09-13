Пономарёв: «Карпин — предатель Родины»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о словах наставника сборной России Валерия Карпина, посоветовавшего российским игрокам уезжать в Европу.

«Карпин — предатель Родины! Как может человек, который работает со сборной России, заявлять такие вещи? Его сразу надо привлечь к ответственности. Посмотрим, как РФС расценит это безобразие», — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

На данный момент в сильных европейских чемпионатах играют четыре российских футболиста. В их число входят Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Алексей Миранчук («Аталанта») и Далер Кузяев («Гавр»).