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Пономарёв: «Карпин — предатель Родины»

13 Сентября 2023 • 19:42 Комментировать

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о словах наставника сборной России Валерия Карпина, посоветовавшего российским игрокам уезжать в Европу.

«Карпин — предатель Родины! Как может человек, который работает со сборной России, заявлять такие вещи? Его сразу надо привлечь к ответственности. Посмотрим, как РФС расценит это безобразие», — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

На данный момент в сильных европейских чемпионатах играют четыре российских футболиста. В их число входят Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Алексей Миранчук («Аталанта») и Далер Кузяев («Гавр»).

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Владимир Пономарёв
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