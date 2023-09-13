Солдатенков: «Головин — это футболист другого уровня»

Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков поделился комментарием о хавбеке «Монако» Александре Головине.

Напомним, оба футболиста приняли участие в сентябрьском сборе российской национальной команды.

«На поле реально видно, что футболист приехал из Европы. Конечно, у него видно виденье игры и понимание футбола. Головин — чуть другого уровня футболист», — приводит слова Солдатенкова «Чемпионат».

В текущем сезоне 27-летний Головин принял участие в четырех матчах чемпионата Франции и отметился одним забитым мячом.

Напомним, 12 сентября сборная России провела товарищеский матч против Катара. Встреча завершилась со счетом 1:1. Автором единственного гола российской команды стал Солдатенков, который отправил мяч в сетку после подачи Головина.