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Экс-генсек РФС Воробьёв — о матче с Катаром: «Перед такой игрой надо пить боярышник» эксклюзив

13 Сентября 2023 • 19:20 Комментировать
Катар
1:1
РОССИЯ
окончен

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью сборной России в матче с национальной командой Катара.

«Я думаю, что футбольным экспертам надо, если они смотрят подобный футбол, принимать перед игрой сборной боярышник. На его фоне и вкусе все будет не так печально. А виски «Макаллан» и другой футбол оставьте для Линекера и других экспертов», — сказал Воробьёв.

Напомним, товарищеская встреча между сборной России и сборной Катара завершилась результативной ничьей – 1:1.

Следующие сборы национальной команды могут пройти в октябре.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Катара Анатолий Воробьёв
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