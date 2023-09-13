Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью сборной России в матче с национальной командой Катара.

«Я думаю, что футбольным экспертам надо, если они смотрят подобный футбол, принимать перед игрой сборной боярышник. На его фоне и вкусе все будет не так печально. А виски «Макаллан» и другой футбол оставьте для Линекера и других экспертов», — сказал Воробьёв.

Напомним, товарищеская встреча между сборной России и сборной Катара завершилась результативной ничьей – 1:1.

Следующие сборы национальной команды могут пройти в октябре.