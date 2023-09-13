​Эмилиано Мартинеса порадовал тёплый приём в Боливии

Голкипер национальной сборной Аргентины Эмилиано Мартинес был рад тому, как его приняли в Боливии. Напомним, что во втором туре отбора на чемпионат мира – 2026 «альбиселесте» разгромили боливийцев на выезде со счётом 3:0.

«Обычно за пределами Аргентины меня не особо любят», - сказал Мартинес журналистам с улыбкой. «Но сегодня боливийский народ удивил меня тем, что скандировал моё имя. Я очень уважаю эту страну».

В октябре сборная Аргентины в отборе на чемпионат мира проведёт матчи против Парагвая и Чили. После двух сыгранных туров «альбиселесте» имеют шесть зачётных баллов в своём активе.