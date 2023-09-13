Известный российский специалист Гаджи Гаджиев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в матче сборной России с национальной командой Катара (1:1).

«Если игрок не выступает на пределе своих возможностей, то это позор. Но надо отталкиваться от общего уровня развития российского футбола. В Катаре есть много хорошо технически оснащённых футболистов. Странно думать, что мы приедем к катарцам и начнём рассказывать им, как надо играть в футбол. Заключение должно оцениваться на оценке российского футбола. Считать, что российский футбол на три головы выше катарского, — глупо. В Катаре многие футболисты по уровню не уступают нашим игрокам. При этом надо понимать, что если отдельный игрок сборной не выкладывается по полной программе, это должно вызывать стыд. Никогда не надо забывать, что игра изо всех сил — исконная черта наших игроков», — сказал Гаджиев.