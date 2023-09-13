​Эмилиано Мартинес: Гордимся Месси – он мог уехать домой

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о Лионеле Месси. Звёздный нападающий во вторник вечером не сыграл против Боливии из-за проблем со здоровьем. При этом он остался в расположении команды.

«Капитан мог поехать домой, но он сопровождал нас. Это заставляет нас гордиться. Он продолжает чувствовать, любить нас и быть рядом с нами», - сказал Мартинес журналистам.

Напомним, что сборная Аргентины обыграла Боливию на выезде со счётом 3:0. Следующие матчи в отборе на чемпионат мира – 2026 «альбиселесте» проведут в октябре – против Парагвая и Перу.

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