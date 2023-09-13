Наставник «Шинника» Дмитрий Хомуха высказался об игре сборной России в сентябрьском окне матчей.

«Сборная России перестала быть интересной? Это естественный процесс. Нет того уровня сопротивления, который был, когда мы играли на европейском уровне», — заявил эксперт в интервью «РБ Спорт». По его мнению, столь низкий интерес к матчам национальной команды оправдан.

Напомним, что сборная России провела три матча в рамках сентябрьского международного окна, не одержав ни одной победы. В последней встрече основной состав сыграл вничью с Катаром со счётом 1:1.