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Хомуха высказался об игре сборной России

13 Сентября 2023 • 17:52 Комментировать
Катар
1:1
РОССИЯ
окончен

Наставник «Шинника» Дмитрий Хомуха высказался об игре сборной России в сентябрьском окне матчей.

«Сборная России перестала быть интересной? Это естественный процесс. Нет того уровня сопротивления, который был, когда мы играли на европейском уровне», — заявил эксперт в интервью «РБ Спорт». По его мнению, столь низкий интерес к матчам национальной команды оправдан.

Напомним, что сборная России провела три матча в рамках сентябрьского международного окна, не одержав ни одной победы. В последней встрече основной состав сыграл вничью с Катаром со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Хомуха
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