Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» не согласился с мнением наставника российской сборной Валерия Карпина об отъезде лидеров за рубеж.

- Головина можно выделить на фоне остальных наших ребят?

- Конечно. Он сейчас в сборной самый опытный. Он стабильно играет в хорошем чемпионате в одной из ведущих команд Франции. Александр и увереннее, и хорошо подготовлен, и выглядит здорово.

- Вам не кажется, что в России сейчас есть только один футболист европейского уровня - Головин?

- На данный момент можно так сказать. Хотя потенциально у нас много хороших ребят, но они медленно прогрессируют. Они могут играть гораздо интереснее.

- Как отнеслись к словам Карпина, что нашим футболистам надо уезжать, у кого есть хоть малейшая возможность? Согласны со словами Карпина?

- Нет. Если есть хорошее предложение от сильного клуба, в котором ты будешь играть, а не сидеть на лавке, – это одно. Но никого же не возьмут в «Манчестер Юнайтед». Тем более, никто не гарантирует, что футболист будет выходить на поле. За место надо бороться. А сидя на скамейке, прогрессировать не будешь. В более сильный клуб ехать надо, но нужно понимать, сможешь ты там играть или нет. Не стоит ехать только ради того, чтобы уехать куда-то. Это глупо. Надо сначала тут доказать, а потом ехать.

- Как Захарян?

- По нему тоже есть вопросы. Давайте подождем, будет он играть или нет.

- На что бы могла претендовать наша сборная, если бы завтра сняли санкции?

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- Трудно сказать. Мы бы не были самыми плохими. У нас хорошие ребята. Сборная России быстро акклиматизируется к новым условиям. Просто в этих условиях мы теряем реальность. Мы не знаем, к чему стремимся, но наши парни могут играть в хороший футбол. Все это глупости, что нам не хватает какой-то интенсивности. Я в это не верю. У нас такие же сильные ребята, как там.

Елена Григорьевская