Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги выступлении нашей сборной в товарищеских матчах.

- Какие выводы можно сделать по этому сбору? Три матча - ни одной победы.

- Сбор вообще начался непонятно для многих в том плане, что было вызвано 49 человек. Ясно, что с двадцатью футболистами работать проще, чем с пятьюдесятью. Это распыление началось сразу. Нужно ли оно было – не знаю. Но это сыграло негативную роль. Вообще меня удивило, почему Карпин не стал играть первый матч с Египтом основным составом. Получилось бы, что основные футболисты провели бы две встречи, попытались бы сыграться. Все-таки год не выступали вместе. А второй матч дали бы сыграть молодежи. Это было бы правильно. И с Катаром мы сыграли бы легче. А так все три матча получились неудовлетворительными. Они даже были похожи – бурное начало и потом сдувание нашей сборной.

- Вчера мы сыграли вничью с Катаром, сравняв счет лишь в конце матча. Проигрыш был бы зазорным для нашей команды?

- Конечно. Да и ничья – не положительный результат. Он всеми воспринимается негативно.

- Катар всегда считался проходным для нас соперником. Получается, у нас упал уровень, или другие сборные уходят вперед в своем прогрессе?

- И то, и другое. Конечно же, Катар вырос. Он участвовал на чемпионате мира, и это придало ему уверенности. Катарцы что-то посмотрели, хорошо подготовились к чемпионату. А наши сдали. Причины разные, их много. И это влияет на развитие нашего футбола. Мы пропустили летний сбор, и это сказывается. Сборная не сыграна. А она должна собираться, играть. Чем она больше сыграет, тем для нее будет лучше.

- Что-то понравилось вчера в исполнении россиян?

- Первые 15 минут. Команда выглядела организовано в атаке. Сдвоенные фланги неплохо смотрелись. Было насыщение середины за счет нападающих. Были какие-то попытки сыграть, но это пока не перестроилась команда противника. Тренерский штаб Катара внес коррективы, и наши уперлись в стену. А перестроиться мы уже не смогли.

Елена Григорьевская