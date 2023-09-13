Деменко оценил игру российской сборной в сентябре

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко высказался об игре сборной России в сентябрьских товарищеских матчах.

«Можно сказать, что ребята всё-таки не в полноценном ключе играли. Есть тренировочный процесс двухнедельный, но можно отметить, что связи налаживаются и пока Валерий Георгиевич видит потенциал тех игроков», - заявил эксперт в интервью Vprognoze.ru. По мнению экс-футболиста клубов РПЛ, некоторые футболисты выступили лучше ожиданий, отдельно отметив, что сборная выступила хорошо в условиях длительной паузы.

Напомним, что Россия провела три матча в рамках сентябрьского сбора, не одержав ни одной победы.