Деменко: Сборная России может договориться о товарищеских матчах с Бразилией и Аргентиной

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался о товарищеских матчах сборной России.

«Ребята должны понимать, что, приезжая в сборную, они должны показывать максимум. Когда будут официальные игры, конкуренция, мы увидим другую сборную. Сегодня у нас проблемы в игре, но ничего страшного», — приводит слова Деменко «Газета.Ру».

Эксперт считает, что у нас есть потенциально хорошие футболисты, которым нужно играть. По мнению Деменко, нужно продолжать проводить контрольными встречи с азиатскими сборными. Кроме того, можно попробовать договориться с Бразилией и Аргентиной, подытожил экс-игрок.

Ранее сборная России не смогла одержать ни одной победы в сентябрьских товарищеских матчах, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.