​Скалони объяснил, почему Месси не сыграл

Лионель Месси пропустил матч второго тура отборочного цикла на чемпионат мира – 2026 против Боливии. Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони дал комментарий на этот счёт.

«Месси не был готов играть. Вчера он пытался восстановиться, но чувствовал себя некомфортно, поэтому мы не стали идти на риск», - сказал Скалони журналистам.

«Лео не был в форме. Вчера на тренировке мы хотели, чтобы он попытался, но он даже не попробовал», - добавил специалист.

Напомним, что сборная Аргентины обыграла Боливию на выезде со счётом 3:0.

В октябре сборная Аргентины в отборе на чемпионат мира – 2026 проведёт матчи против Парагвая и Перу.