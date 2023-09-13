​Глебов высказался о лидерстве Головина в сборной России

Полузащитник сборной России Данил Глебов дал комментарий по поводу лидерства Александра Головина в команде.

Напомним, что во вторник сборная России сыграла вничью с Катаром в товарищеском матче – 1:1. В составе российской команды гол забил защитник Александр Солдатенков.

«Хорошо ощущалось лидерство Александра Головина, потому что человек спокоен, видно, что играет во Франции, в Европе, он, наверное, является одним из опытных футболистов», - цитирует Глебова ТАСС.

В следующий раз национальная команда России должна собраться в октябре. Впрочем, о следующем сборе Российский футбольный союз пока что не объявлял.