​Солдатенков оценил результат матча против Катара

Защитник сборной России Александр Солдатенков оценил результат товарищеского матча против Катара.

Напомним, что сборные России и Катара сыграли вничью со счётом 1:1. Именно Солдатенков стал автором гола в составе российской национальной команды.

«Сборная Катара является нормальной активной командой с хорошей физической готовностью. Результат получился не очень хорошим, но какой есть, такой есть», - цитирует Солдатенкова ТАСС.

В следующий раз сборная России должна собраться в октябре. Рулевой команды Валерий Карпин ранее выражал надежду на то, что октябрьский сбор состоится.