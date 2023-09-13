Нигматуллин: «Сборная России сильно деградирует»

Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о нынешнем уровне сборной России после товарищеского поединка против национальной команды Катара.

«Понятно, что уровень сильно деградирует. И по‑другому быть не может. Все товарищеские матчи все равно такими и останутся. Так что в общем и целом прогресс сейчас ожидать сложно», - передает слова Нигматуллина «Матч ТВ».

Товарищеский матч сборных России и Катара завершился вничью со счетом 1:1.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в официальных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА.