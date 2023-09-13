Наумов: Я бы не назвал последние результаты сборной провальными

Бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов оценил результаты сборной России в сентябрьских матчах.

«Я бы не назвал последние результаты сборной провальными, но это, конечно, большие недостатки. Мы, к сожалению, в уровне игры немного падаем. Это связано с тем, что сборная проводит сейчас крайне мало встреч. Второй момент — нет официальных матчей», — приводит слова экс-руководителя «железнодорожников» «Матч ТВ». По мнению эксперта, в действиях игроков национальной команды видно отсутствие сыгранности, что вызвано недостатком практики в рамках сборной.

Напомним, что в сентябре команда Валерия Карпина провела три матча, не одержав ни одной победы. Во вторник, 12 сентября, основной состав сыграл вничью со сборной Катара со счётом 1:1.