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Наумов: Я бы не назвал последние результаты сборной провальными

13 Сентября 2023 • 13:48 Комментировать
Катар
1:1
РОССИЯ
окончен

Бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов оценил результаты сборной России в сентябрьских матчах.

«Я бы не назвал последние результаты сборной провальными, но это, конечно, большие недостатки. Мы, к сожалению, в уровне игры немного падаем. Это связано с тем, что сборная проводит сейчас крайне мало встреч. Второй момент — нет официальных матчей», — приводит слова экс-руководителя «железнодорожников» «Матч ТВ». По мнению эксперта, в действиях игроков национальной команды видно отсутствие сыгранности, что вызвано недостатком практики в рамках сборной.

Напомним, что в сентябре команда Валерия Карпина провела три матча, не одержав ни одной победы. Во вторник, 12 сентября, основной состав сыграл вничью со сборной Катара со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Николай Наумов
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