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Карпин объяснил решение задействовать всех полевых игроков сборной России

13 Сентября 2023 • 13:43 Комментировать (1)
Катар
1:1
РОССИЯ
окончен

В товарищеском матче против Катара рулевой сборной России Валерий Карпин задействовал всех полевых футболистов, которые были в его распоряжении. Сам Карпин дал комментарий на этот счёт.

«В этот раз все футболисты вышли на поле, потому что катарцы разрешили сделать 12 замен. Да, дал почувствовать всем игру за сборную, получили все премию, так скажем, за работу, которую провели за время сборов», - цитирует Карпина ТАСС.

Стоит сказать, что по причине отсутствия ограничения по количеству замен матч между сборными Катара и России не будет учитываться в рейтинге ФИФА. Напомним, что игра завершилась вничью со счётом 1:1. В составе российской сборной голом отметился Александр Солдатенков.

В следующий раз сборная России должна собраться в октябре.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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Комментарии (1)
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Cruyff
13 Сентября 2023 в 13:53
пора уже определиться с тренером сборной или Карпин только в сборной или ещё кто то другой
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