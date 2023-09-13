Спиридонов: У футболистов сборной России сейчас нет мотивации

Известный волейболист Евгений Спиридонов высказался об игре сборной России в прошедших товарищеских матчах.

«Хорошо, хоть ничейку сгоняли с Катаром. У футболистов сборной России сейчас ноль мотивации, провели бессмысленный сбор», — заявил спортсмен в интервью «Матч ТВ». По мнению Спиридонова, не было смысла в вызове столь большого количества футболистов, поскольку без международных турниров игры сборной не имеют смысла.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина провели три встречи в сентябре, не одержав ни одной победы. Последний матч против Катара завершился со счётом 1:1.