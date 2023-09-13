Комличенко - о сборной России: «Итог сбора положительный»

Форвард «Ростова» и сборной России Николай Комличенко поделился мнением о сентябрьском сборе национальной команды.

«Главный итог по сборам? Главное, что без травм, то есть положительный. У сборной Катара нужно было выигрывать, не хватило еще одного гола. Конечно, сбор был полезным», - передает слова нападающего ТАСС.

В последнем товарищеском поединке сборная России сыграла вничью с национальной командой Катара (1:1). В предыдущих двух спаррингах подопечным Валерия Карпина противостояла олимпийская сборная Египта. В первой игре была зафиксирована ничья со счетом 1:1, а во второй победили африканцы – 2:1.