Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Комличенко - о сборной России: «Итог сбора положительный»

13 Сентября 2023 • 13:37 Комментировать (1)

Форвард «Ростова» и сборной России Николай Комличенко поделился мнением о сентябрьском сборе национальной команды.

«Главный итог по сборам? Главное, что без травм, то есть положительный. У сборной Катара нужно было выигрывать, не хватило еще одного гола. Конечно, сбор был полезным», - передает слова нападающего ТАСС.

В последнем товарищеском поединке сборная России сыграла вничью с национальной командой Катара (1:1). В предыдущих двух спаррингах подопечным Валерия Карпина противостояла олимпийская сборная Египта. В первой игре была зафиксирована ничья со счетом 1:1, а во второй победили африканцы – 2:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Николай Комличенко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Cruyff
13 Сентября 2023 в 13:52
ага вышел на 91мин. и у него положительные эмоции
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Сентября
13:55 · Чемпионат мира 2026
Нигматуллин: «Сборная России сильно деградирует»
13:48 · Чемпионат мира 2026
Наумов: Я бы не назвал последние результаты сборной провальными
13:43 · Чемпионат мира 2026
Карпин объяснил решение задействовать всех полевых игроков сборной России 1
13:39 · Чемпионат мира 2026
Спиридонов: У футболистов сборной России сейчас нет мотивации
13:37 · Чемпионат мира 2026
Комличенко - о сборной России: «Итог сбора положительный» 1
13:23 · Чемпионат мира 2026
Канчельскис: «Приезжает Головин из Франции, и он на голову сильнее остальных в сборной»
12:52 · Чемпионат мира 2026
Канчельскис: «Мы должны поддерживать сборную России в любом состоянии»
12:42 · Чемпионат мира 2026
Булыкин: «Сборная России играет такие матчи, что потом стыдно» 1
12:32 · Чемпионат мира 2026
Геркус: «Чтобы обыгрывать азиатские сборные, нужно поработать - одной левой не получается» 1
12:24 · Чемпионат мира 2026
Мостовой - о сборной России: «Футболисты уже не понимают, в каком из составов они играют» 1
12:09 · Чемпионат мира 2026
Смородская: «Результаты сборной России удручают, качества игры нет»
12:00 · Чемпионат мира 2026
Карпин рассказал о травме Пиняева
11:54 · Чемпионат мира 2026
Карпин подвёл итоги тренировочного сбора 1
11:46 · Англия. Премьер-лига
Форвард сборной Бразилии Ришарлисон обратится за помощью к психологу
10:48 · Чемпионат мира 2026
Тарасова: «Российскому футболу очень далеко до нашего фигурного катания»
Все новости
Рекомендуем