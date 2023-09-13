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Канчельскис: «Приезжает Головин из Франции, и он на голову сильнее остальных в сборной»

13 Сентября 2023 • 13:23 Комментировать
Катар
1:1
РОССИЯ
окончен

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об уровне футболистов сборной России. Напомним, вчера, 12 сентября, команда Валерия Карпина сыграла вничью в товарищеском матче против Катара (1:1).

Эксперт считает, что уровень игроков российской сборной сильно упал. По мнению Канчельскиса, Александр Головин, представляющий французский «Монако», на голову сильнее остальных футболистов национальной команды.

«Футболистам, чей уровень мастерства позволяет, надо пробовать переходить в европейские клубы. Приезжает Головин из Франции, и он на голову сильнее остальных. Нужно стремиться к лучшим», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, что помимо матча с Катаром, в сентябре сборная России провела две встречи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Канчельскис Александр Головин
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