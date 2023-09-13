Канчельскис: «Мы должны поддерживать сборную России в любом состоянии»

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис пообщался с журналистами после товарищеского матча против национальной команды Катара.

«Надо сейчас стараться посмотреть как можно больше игроков. Вдруг завтра скажут - возвращаемся на международную арену. Мы должны поддерживать сборную в любом состоянии», - передает слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Контрольный поединок между сборными России и Катара завершился вничью со счетом 1:1.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от международных турниров совместны решением ФИФА и УЕФА.