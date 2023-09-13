Булыкин: «Сборная России играет такие матчи, что потом стыдно»

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от товарищеского поединка против национальной команды Катара.

«Периодами была хорошая игра, но результат не удовлетворил никого. Не знаю, что преследует тренерский штаб, но мне хочется радоваться за сборную. Играем такие матчи, что потом стыдно», - приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Вчерашний спарринг против Катара завершился вничью со счетом 1:1. До этого сборная России провела две товарищеские встречи против олимпийской сборной Египта. В первом была ничья (1:1), а во втором победа африканской команды (2:1).