Геркус: «Чтобы обыгрывать азиатские сборные, нужно поработать - одной левой не получается»

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результат поединка между сборными России и Катара. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Ну вот к вопросу о том, что нам делать в Азиатской конфедерации и какой там уровень. Одной левой не получается. Чтобы обыгрывать крепкие азиатские сборные, нужно поработать», - говорится в публикации Геркуса в социальных сетях.

Напомним, что российские сборные и клубы не могут принимать участие в международных турнирах из-за санкции от УЕФА и ФИФА. Ранее рассматривался вариант перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.