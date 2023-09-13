Мостовой - о сборной России: «Футболисты уже не понимают, в каком из составов они играют»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака», а ныне эксперт Александр Мостовой высказался о вчерашнем товарищеском матче против национальной команды Катара. Спарринг завершился вничью со счетом 1:1.

«Играла так называемая первая сборная, но в составе играют футболисты, которые в клубах на замене сидят. Хорошо, что сравняли. Футболисты уже не понимают, в каком из составов они играют», - рассказал Александр в интервью журналисту «Чемпионата».

Во время сентябрьского сбора национальная команда также провела две товарищеские встречи против олимпийской сборной Египта. Первый матч завершился вничью со счетом 1:1, а во втором победу одержали египтяне – 2:1.