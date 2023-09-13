Смородская: «Результаты сборной России удручают, качества игры нет»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об игре национальной сборной России под руководством Валерия Карпина.

«Результаты сборной России удручают. Радости и оптимизма никакого нет. Прослеживается, что качества игры нет. Но если не играть, то будет ещё хуже. Уже и так очень плохо», - приводятся слова Смородской на страницах «Чемпионата».

Во вторник, 12 сентября, прошел товарищеский поединок между сборными России и Катара. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. До этого команда Карпина сыграла два спарринга против олимпийской сборной Египта. В первом команды разошлись миром – 1:1, а во втором россияне уступили со счетом 1:2.