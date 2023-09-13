Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Смородская: «Результаты сборной России удручают, качества игры нет»

13 Сентября 2023 • 12:09 Комментировать

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об игре национальной сборной России под руководством Валерия Карпина.

«Результаты сборной России удручают. Радости и оптимизма никакого нет. Прослеживается, что качества игры нет. Но если не играть, то будет ещё хуже. Уже и так очень плохо», - приводятся слова Смородской на страницах «Чемпионата».

Во вторник, 12 сентября, прошел товарищеский поединок между сборными России и Катара. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. До этого команда Карпина сыграла два спарринга против олимпийской сборной Египта. В первом команды разошлись миром – 1:1, а во втором россияне уступили со счетом 1:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Ольга Смородская
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Перу Перу
Бразилия Бразилия
0
1
7.40 4.60 1.48
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Сентября
12:09 · Чемпионат мира 2026
Смородская: «Результаты сборной России удручают, качества игры нет»
12:00 · Чемпионат мира 2026
Карпин рассказал о травме Пиняева
11:54 · Чемпионат мира 2026
Карпин подвёл итоги тренировочного сбора 1
11:46 · Англия. Премьер-лига
Форвард сборной Бразилии Ришарлисон обратится за помощью к психологу
10:48 · Чемпионат мира 2026
Тарасова: «Российскому футболу очень далеко до нашего фигурного катания»
10:42 · Чемпионат мира 2026
Глушаков: «Сборная России деградирует»
10:30 · Чемпионат мира 2026
Аршавин высказался об игре сборной России
09:58 · Чемпионат мира 2026
Ди Мария высказался о роли капитана в сборной Аргентины
09:51 · Чемпионат мира 2026
Радимов: «Сборная России будет на уровне Андорры, если не пересмотрим происходящее в нашем футболе»
09:28 · Чемпионат мира 2026
Солдатенков: «Критику сборной со стороны болельщиков можно понять»
09:04 · Чемпионат мира 2026
Алдонин: «У сборной России не видно мотивации и желания победить»
08:41 · Чемпионат мира 2026
Ловчев: «Не надо так играть за сборную России» 1
08:36 · Чемпионат мира 2026
Салихова: «У сборной России нет целей и перспектив» 3
08:28 · Чемпионат мира 2026
Колосков: «Сборная России играла очень посредственно, в ветеранском темпе»
07:23 · Чемпионат мира 2026
Бразилия победила Перу благодаря голу Маркиньоса
Все новости
Рекомендуем