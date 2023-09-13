Карпин рассказал о травме Пиняева

Наставник сборной России Валерий Карпин дал комментарий по травме полузащитника Сергея Пиняева, выступающего на клубном уровне за московский «Локомотив».

«Я не помню, когда приняли по нему решение. У Пиняева ушиб, по-моему, ничего страшного. В «Локомотиве» расскажут. Я не обсуждал с Сергеем то, что он сыграет с Египтом, а не с Катаром», - передает слова специалиста ТАСС.

Во вторник, 12 сентября, национальная команда провела последний товарищеский поединок в рамках тренировочного сбора. Подопечные Карпина сыграли против Катара. Спарринг завершился вничью со счетом 1:1.