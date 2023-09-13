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Карпин подвёл итоги тренировочного сбора

13 Сентября 2023 • 11:54 Комментировать (1)

Наставник сборной России Валерий Карпин подвел итоги сентябрьского тренировочного сбора, который продлился с 4 по 12 сентября. В нем приняли участие 49 футболистов.

«Для меня сбор был полезным, для футболистов, надеюсь, тоже. Мы посмотрели на футболистов, как они выглядят на этом уровне. Работой на сборе удовлетворён», - передает слова специалиста ТАСС.

В время сбора команда Карпина провела два товарищеских поединка против олимпийской сборной Египта. В первой встрече была зафиксирована ничья со счетом 1:1, а во второй россияне уступили – 1:2. В заключительном спарринге Россия расписала мировую с Катаром (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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Комментарии (1)
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ингерман
13 Сентября 2023 в 12:07
«Для меня сбор был полезным, для футболистов, надеюсь, тоже. Мы посмотрели на футболистов, как они выглядят... ))) Работой на сборе удовлетворён»
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ай.. ну ни даць ни взяць отсчет камсамольскага актевиста.. чем-та родным пасконным павеяла.. чуть не праслезимшись.. А-ха-ха-ха! )))
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