Карпин подвёл итоги тренировочного сбора

Наставник сборной России Валерий Карпин подвел итоги сентябрьского тренировочного сбора, который продлился с 4 по 12 сентября. В нем приняли участие 49 футболистов.

«Для меня сбор был полезным, для футболистов, надеюсь, тоже. Мы посмотрели на футболистов, как они выглядят на этом уровне. Работой на сборе удовлетворён», - передает слова специалиста ТАСС.

В время сбора команда Карпина провела два товарищеских поединка против олимпийской сборной Египта. В первой встрече была зафиксирована ничья со счетом 1:1, а во второй россияне уступили – 1:2. В заключительном спарринге Россия расписала мировую с Катаром (1:1).