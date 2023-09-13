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Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «Карпин ничего не наигрывал, смысла в матчах сборной России не вижу» эксклюзив

13 Сентября 2023 • 11:43 Комментировать (1)

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым ответил на вопрос, нужны ли были сборной России сентябрьские товарищеские матчи.

- Всем известно, кто как выглядит, кто на что способен. Просто вызвать футболистов и провести три товарищеских матча – такой необходимости больше нет. Если составы меняются в каждом матче или в каждом тайме, это значит, что никакие связи и линии сейчас не наигрываются. Это селекционный сбор, большого смысла я в нём не вижу.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Александр Чугунов
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Комментарии (1)
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ингерман
13 Сентября 2023 в 11:52
ай.. карпуха ростов развалил.. сборнаю - изнечтожыл.. да и чесовню тожа он.. А-ха-ха-ха! )))
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