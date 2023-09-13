Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым ответил на вопрос, нужны ли были сборной России сентябрьские товарищеские матчи.

- Всем известно, кто как выглядит, кто на что способен. Просто вызвать футболистов и провести три товарищеских матча – такой необходимости больше нет. Если составы меняются в каждом матче или в каждом тайме, это значит, что никакие связи и линии сейчас не наигрываются. Это селекционный сбор, большого смысла я в нём не вижу.