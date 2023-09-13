Тарасова: «Российскому футболу очень далеко до нашего фигурного катания»

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением об игре сборной России против национальной команды Катара в товарищеской встрече.

«Как оценю результаты сборной? Могу принести только соболезнования. Российскому футболу по своему уровню очень далеко до российского фигурного катания», - передает слова Тарасовой «Матч ТВ».

В сентябре сборная России провела три товарищеских поединка. Кроме Катара, подопечные Валерия Карпина дважды встречались с олимпийской сборной Египта. В первом матче была ничья со счетом 1:1, а во втором поражение россиян – 1:2.