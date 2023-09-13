Глушаков: «Сборная России деградирует»

Экс-игрок московского «Спартака» Денис Глушаков пообщался с журналистами после товарищеского матча между сборными России и Катара.

«В основном вничью играем. Мало забиваем, значит, нападение плохо играет, но если пропускаем от таких сборных, то тоже значит что-то не так. Где-то деградируем, а не получаем хороший результат», - рассказал Глушаков в интервью ТАСС.

Встреча сборных России и Катара завершилась вничью со счетом 1:1. До этого подопечные Валерия Карпина провели две игры с олимпийской сборной Египта. В первом матче была зафиксирована ничья (1:1), а во втором поражение со счетом 1:2.