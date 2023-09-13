Аршавин высказался об игре сборной России

Экс-футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался об игре национальной команды в товарищеских матчах. В последнем спарринге подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Катаром со счетом 1:1.

«Я не смотрел матч с Катаром - мне нечего сказать. Как сборная сыграла, так и сыграла. Непонятно, когда сыграет в следующий раз. Трудно оценивать, чего можно добиться в таких играх», - передает слова Аршавина «Чемпионат».

Во время сентябрьского сбора национальная команда провела еще два матча с олимпийской сборной Египта. Первый поединок завершился вничью со счетом 1:1, а во втором африканцы победили – 2:1.