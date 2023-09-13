Ди Мария высказался о роли капитана в сборной Аргентины

Полузащитник Анхель ди Мария высказался о роли капитана в национальной команде Аргентины. Из-за отсутствия Лионеля Месси вингер получил капитанскую повязку в поединке квалификации чемпионата мира – 2026 против Боливии.

«Очень приятный момент для меня. Это не обсуждалось, поскольку не было понятно, сыграет Месси или нет. Все зависело от его состояния. Он пытался принять участие в игре, но дискомфорт помешал ему. Лучше было не рисковать», - цитирует Анхеля Tyc Sports.

Матч завершился крупной победой Аргентины со счетом 3:0. Ди Мария в прошедшей встрече отметился двумя асситами.

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