Радимов: «Сборная России будет на уровне Андорры, если не пересмотрим происходящее в нашем футболе»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов критически высказался об игре сборной России в товарищеских матчах. В последнем спарринге с Катаром была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

«С учетом соперников, результаты печальные. Если мы не пересмотрим происходящее в нашем футболе, то моменту возвращения на международную арену мы будем на уровне Андорры!» - оставил сообщение Радимов в своих социальных сетях.

Помимо Катара, сборная России провела две товарищеские встречи против олимпийской сборной Египта. Первый матч завершился вничью (1:1), а во втором россияне потерпели поражение со счетом 1:2.